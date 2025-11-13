Personería de Manizales se unió a una tutela para exigir el pago de las EPS a clínicas y hospitales

Manizales

La Personería de Manizales presentó una coadyuvancia ante el Tribunal Administrativo de Caldas, respaldando la acción popular interpuesta por la alcaldía.

El objetivo es solicitar la adopción de medidas cautelares que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a cumplir con el pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), buscando así restablecer la atención de urgencias hospitalarias, especialmente para los afiliados a la Nueva EPS, así lo explicó el personero de la ciudad, Juan Pablo Osorio Gallo.

“El propósito es respaldar la acción popular que busca la adopción de medidas cautelares para que las EPS cumplan con sus obligaciones con las IPS y restablezcan la atención en los servicios de urgencias hospitalarias”.

Los usuarios más afectados son los de la Nueva EPS. La personería constató que la Clínica Avidanti, S.E.S Hospital de Caldas, Clínica San Juan de Dios, E.S.E. San Isidro, Plenamente, Diagnostimed, Instituto Oftalmológico de Caldas y Oncólogos de Occidente; suspendieron servicios a esta EPS, lo que ha generado una reducción crítica en la red de atención disponible.

Tutelas para el acceso a la salud

La situación se agrava al considerar que, en lo que va del 2025, se han interpuesto 5.500 tutelas para proteger el derecho fundamental a la salud de los manizaleños. Cerca del 80 % de estas tutelas son específicamente contra la Nueva EPS por la falta de acceso efectivo a consultas, procedimientos y tratamientos.

La Personería de Manizales solicitó la adopción de medidas inmediatas. Estas medidas buscan restablecer el equilibrio de la red hospitalaria y exigir a la Nueva EPS el pago oportuno de la cartera vencida a la Clínica Avidanti y al S.E.S Hospital Universitario de Caldas.

