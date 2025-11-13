Presidente Gustavo Petro confirmó bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca

Durante los ascensos de la Policía Nacional, el presidente Petro aseguró que ordenó otro bombardeo con el propósito de evitar que las mafias se tomen el territorio y ganar terreno en la lucha contra el narcotráfico.

“En el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil, porque corren fuerzas hacia allá, buscando que el desastre que anuncian se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio”, selañó el jede de Estado.

Manifestó que espera que, con este tipo de órdenes a las fuerzas armadas de Colombia, Estados Unidos se convenza de que la forma de lucha de su Gobierno contra el narcotráfico es mejor.

“Espero convencer al Gobierno de EE.UU. que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia que es mejor”.

Desde el ministerio de Defensa se confirmó que la operación militar se desplegó contra una fracción de ‘Iván Mordisco’ y que continúan las operaciones militares en la zona con el fin de afectar las estructuras del Comando Conjunto Oriente.

Fuentes le confirmaron a W Radio que uno de los objetivos del Ejército es ‘Antonio Medina’, del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’.