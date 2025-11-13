César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

W Radio conoció que César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro en reemplazo de Eduardo Montealegre.

Valencia es un abogado y especialista en derecho comercial de la Universidad Externado de Colombia. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde tuvo enfrentamientos con expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tiene una amplia trayectoria profesional en la Rama Judicial:

36 años como juez municipal

Juez civil en el Circuito de Bogotá

Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá (Sala Civil)

Procurador delegado para la Contratación Estatal

Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

En enero de 2025 fue condecorado con la Cruz de Boyacá en el grado de caballero por su compromiso con la justicia e independencia de la misma.

Escuche la noticia aquí: