César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia

César Julio Valencia fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y tiene una amplia trayectoria en la Rama Judicial.

César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

César Julio Valencia Copete | Foto: Presidencia

W Radio conoció que César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro en reemplazo de Eduardo Montealegre.

Valencia es un abogado y especialista en derecho comercial de la Universidad Externado de Colombia. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde tuvo enfrentamientos con expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tiene una amplia trayectoria profesional en la Rama Judicial:

  • 36 años como juez municipal
  • Juez civil en el Circuito de Bogotá
  • Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá (Sala Civil)
  • Procurador delegado para la Contratación Estatal
  • Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

En enero de 2025 fue condecorado con la Cruz de Boyacá en el grado de caballero por su compromiso con la justicia e independencia de la misma.

César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

