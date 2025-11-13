Un juez ordena el arresto y el pago de una multa al Alcalde de Villamaría, Caldas

Manizales

Un juez ordenó el arresto y el pago de una multa contra el alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, por el supuesto incumplimiento de una orden judicial, relacionados con la demolición de unas obras ubicadas frente al parque Villa Diana.

“Efectivamente, ayer me dieron una noticia y era que el juzgado primero civil del circuito de Manizales profirió una sanción de arresto de un día y una multa que asciende, aproximadamente, al millón y medio, en virtud a que no se ha realizado una demolición de una estructura en el sector del parque Villa Diana de Villamaría”.

El alcalde respondió que no ha logrado demoler por la logística que se requiere, pues necesita de personal especializado y maquinaria, además, de esta propiedad se deben intervenir 10 lugares más que también son ilegales.

“¿Por qué no se ha realizado la demolición de esa estructura?, lo primero es porque no es una estructura, son muchísimas en Villamaría que hay que entrar a demoler, eso demanda una gran logística y varios recursos que estamos buscando”, dijo el alcalde.

Frente al caso en concreto, expresó que no se cuenta con la capacidad y ante la decisión judicial, se dará celeridad. La sanción no ha quedado en firme y por eso elevará la consulta a una segunda instancia, manifestó el mandatario Jonier Alejandro Ramírez.

El mandatario municipal comentó que a la mayoría de las acciones populares se le ha dado cumplimiento, como lo son la iluminación de la vía Panamericana y la construcción de la caseta comunal del barrio La Pradera.