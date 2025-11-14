Aprueban presupuesto departamental de Córdoba por más de 2 billones de pesos para el año 2026. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Por unanimidad, los 13 diputados de la Asamblea Departamental de Córdoba aprobaron el proyecto de ordenanza por medio del cual se adopta el presupuesto general del departamento para la vigencia 2026, el cual superaría los 2 billones de pesos.

En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó que “con estos recursos seguiremos impulsando la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, el deporte y el bienestar de nuestra gente”.

Por su parte, el diputado Leonardo Villadiego señaló que “el presupuesto departamental se encuentra bajo la realidad económica de Córdoba y va a la vanguardia de las necesidades en materia de salud, educación, infraestructura y cultura, beneficiando a todos los cordobeses”.

Cabe recordar que, el presupuesto para la vigencia 2025 se aprobó por cerca de 1 billón 718 mil millones de pesos.