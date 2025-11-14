Hay que hablarlo: gobernador Rey por medidas para vehículos que no están matriculados en Bogotá

Bogotá

Desde el Cundinamarca Fest, el gobernador Jorge Emilio Rey reaccionó a la propuesta de la Alcaldía de Bogotá que cambia las restricciones de movilidad para los vehículos que no están matriculados en la capital del país.

Aunque Rey aseguró que es una noticia que lo toma por sorpresa, ya que nunca se socializó en otros espacios, es necesario crear un diálogo, entorno a una medida que puede resultar discriminatoria.

“Realmente es una sorpresa la decisión porque no recuerdo alguna oportunidad en donde se haya intentado socializar y llegar a este punto para tener esa equidad o justicia tributaria, nunca. Es decir, en el espectro de que esta fuera la decisión, con este alcance, de alguna otra manera podría sonar discriminatoria en medio de un interés de trabajo regional”.

Rey recordó que se está trabajando en la unión regional, que por supuesto incluye a Bogotá.

“Tenemos un esquema de integración territorial que es Región Metropolitana y allí muy seguramente hubiéramos podido haber ventilado este tipo de situaciones. Hay antecedentes ya jurídicos en torno a decisiones como esta que no tuvieron el esquema de concertación en donde se suspendieron esas medidas”, agregó.

Sin embargo, el líder departamental aseguró que es momento de dialogar en torno a esa discusión para encontrar soluciones.

“Más allá de entrar en la discusión y ahondar en esto, a Bogotá muy seguramente le duele algo, nosotros no sabíamos que le doliera tanto y pues ahora vamos a hablar para saber si entre diferentes actores buscamos la solución y encontramos el remedio para esas dolencias. Yo creo que como no se anunció ni fecha y nada, solamente se habló del próximo semestre, pues yo creo que van a calibrar un poco la cosa”, aseveró.

En esa misma línea, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, mostró su sorpresa con esta medida.

“La decisión de Alcaldía de Bogotá de imponer pico y placa los sábados a los vehículos matriculados fuera de la ciudad nos toma por sorpresa. Esta medida nos impacta directamente y no fue socializada con los municipios de la región. Recuerdo que, en otros ámbitos, cuando la Nación ha tomado decisiones sin concertación, Bogotá ha alzado la voz. Hacemos parte de una región y sigo convencido de la intención de construir soluciones regionales”, dijo Perico.

Y agregó, “hago un llamado respetuoso al alcalde Galán para revisar esta decisión y sus implicaciones en los municipios vecinos. Es como pensar que en Soacha pusiéramos pico y placa exclusivo para vehículos con placa de Bogotá”.