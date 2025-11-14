Macron recibirá el 17 de noviembre a Zelenski para abordar las garantías de seguridad a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el próximo lunes en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar, entre otros temas, las garantías de seguridad que podrían ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia.

El Elíseo anunció este viernes ese encuentro del lunes, que será la novena visita de Zelenski a Francia desde el comienzo de la guerra y que, según destacó, permitirá en primer lugar “reafirmar el compromiso” de París con Ucrania “a largo plazo”.

Otro de los grandes objetivos es “mantener la dinámica de trabajo” sobre las garantías de seguridad de la llamada coalición de voluntarios constituida a iniciativa de Francia y el Reino Unido y de la que forman parte una treintena larga de países europeos y de la OTAN, y que celebró su última reunión el 24 de octubre.

Este grupo de aliados de Kiev, ante el aviso de Donald Trump de que Estados Unidos no se implicará militarmente, organizan eventuales garantías de seguridad por si hubiera un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, lo que se traduciría sobre todo en apoyo y formación para el ejército ucraniano, pero también por parte de algunos de los países despliegue de tropas en su territorio.

