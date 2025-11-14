Internacional

Volodímir Zelenski informó que un ataque ruso a Kiev, Járkov y Odesa dejó al menos 4 muertos

El mandatario ucraniano aseguró que este ataque masivo ruso tenía como objetivo “causar el máximo daño posible” a población e infraestructuras civiles.

Volodímir Zelenski informó que en un ataque ruso a Kiev, Járkov y Odesa dejó 4 muertos. Foto: EFE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de la muerte de al menos cuatro personas en un ataque ruso con 430 drones y 18 misiles lanzado durante la pasada madrugada contra las regiones de Kiev, Járkov y Odesa.

“Sólo en Kiev hay daños en decenas de bloques de viviendas”, dijo en sus redes sociales Zelenski, que agregó que la embajada de Azerbaiyán sufrió daños por la caída de fragmentos de un misil Iskander ruso.

Rusia también atacó, según el presidente ucraniano, la región de Sumi (noreste) con un misil Tsirkón.

Zelenski aseguró que este ataque masivo ruso tenía como objetivo “causar el máximo daño posible” a población e infraestructuras civiles.

El presidente ucraniano volvió a pedir sanciones internacionales más efectivas y contundentes a las exportaciones de petróleo rusas y que se refuercen las capacidades de defensa aérea de Ucrania.

