Presidente Petro hizo oficial la compra de 17 aviones de combate Gripen: costaron $16,5 billones

Durante la ceremonia militar por los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, el presidente Gustavo Petro oficializó la firma del contrato para la compra de 17 aviones de combate tipo Gripen.

El acuerdo, por 16,5 billones de pesos, fue suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa sueca Saab.

Con estas aeronaves, Colombia busca modernizar su capacidad de defensa aérea y fortalecer la industria nacional mediante proyectos de compensación tecnológica.

W Radio conoció que el acuerdo se cerró en 16 billones de pesos, de los cuales el Gobierno deberá pagar $100.000 millones en 2026.

Los 17 aviones comprados, que reemplazarán a los veteranos aviones Kfir, se empezarán a recibir en el 2027 y el último llegará en 2032.

En la firma del acuerdo, el presidente Gustavo Petro expresó: “Este acuerdo simboliza mucho más que una adquisición de capacidades estratégicas: representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, en el progreso y en la defensa de la vida, la República de Colombia y el Reino de Suecia”.

Según el jefe de Estado, el acuerdo incluye un componente de compensación tecnológica y social.

“Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares para los más vulnerables, agua para la Guajira y salud de alta tecnología para los más necesitados”, agregó.

¿Por qué el Gobierno Nacional compró los aviones Gripen?

El Gobierno Nacional seleccionó los cazas suecos tipo Gripen para reemplazar la flota de los Kfir en un contrato de cerca de 4.300 millones de dólares.

Las entregas de los aviones están proyectadas a partir de 2026 una vez se concretó la firma.

