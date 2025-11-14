Se fortalecen procesos de educación ambiental y ecoturismo en zona rural de Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y la Fundación Museo del Mar – Mundo Marino avanzan en el desarrollo de un proceso de educación ambiental en la vereda Los Cocos, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

Esta iniciativa busca que alrededor de 35 participantes, entre prestadores de servicios turísticos, representantes del sector hotelero y comercial, y habitantes del corregimiento, puedan fortalecer sus capacidades en turismo responsable, conservación ambiental y alternativas productivas sostenibles.

El proceso incluyó jornadas de capacitación, formulación participativa y socialización con la comunidad educativa y los actores locales. La fase final se desarrolló en la sede del CEDI Orinoco, donde se presentaron los avances y se convocó a entidades aliadas para fortalecer las acciones de cara al año 2026.