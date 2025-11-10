Colombia tendrá la primera empresa para producir paneles solares en el país
En el marco de la IV Cumbre CELAC-UE, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltó que la transición energética es uno de los ejes de unión entre América Latina y Europa y anunció la creación de la primera empresa para fabricar paneles solares en Turbaco (Bolívar) con apoyo del Gobierno de Suecia.
Santa Marta
En el marco del Foro Empresarial América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), representantes del Gobierno colombiano destacaron el papel del Caribe como epicentro de la transición energética justa.
En diálogo con W Radio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma se destacó como los pequeños comerciantes y comunidades locales han resultado beneficiados, “vamos a financiar hasta el 90% de las soluciones fotovoltaicas para tenderos y pequeños comercios que consuman hasta 3KW además trabajaremos en un mecanismo de microcréditos que les permitirá acceder al 10% restante y liberarse de los ‘gota a gota’”, explicó el ministro.
Palma también subrayó que la reducción en las tarifas de energía representa un ahorro real para los tenderos, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la economía de los barrios.
Otro de los anuncios está relacionado con los proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta donde comunidades indígenas serán propietarias, generadoras y vendedoras de energía limpia.
Asimismo, Colombia avanza en la consolidación de una plataforma de cooperación e inversión con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinada a diversificar la economía y fortalecer proyectos de energía limpia. “Abrimos una convocatoria nacional y recibimos más de 3.200 propuestas”, dijo el ministro.
Finalmente, se refirió a que los proyectos presentados de los cuales el Gobierno espera destinar cerca de 900 mil millones adicionales para su ejecución entre 2025 y 2026, con en territorios como Santa Marta, ciudad anfitriona del evento.