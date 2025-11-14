Sergio Fajardo se reúne con empresarios estadounidenses: hablan de sus propuestas para el 2026
Al encuentro asistió su pareja, la excanciller María Ángela Holguín.
El candidato presidencial Sergio Fajardo avanzó este viernes en sus acercamientos con distintos sectores para el 2026 y sostuvo en la mañana de este viernes un encuentro con CEOs o directores ejecutivos de 33 empresas estadounidenses en el norte de Bogotá.
Según informó la campaña, a la reunión asistieron altos representantes de compañías como Berlitz, Eaton, KPMG, Honeywell, World Vision, GeoPark, Boston Scientific, Edelman, Coca-Cola y Baker & McKenzie, entre otras que integran el Consejo de Empresas Americanas (CEA).
El CEA agrupa a más de 100 compañías estadounidenses e invitó a Fajardo como el primero en varias reuniones que van a tener con precandidatos.
Como dato, al encuentro asistió también María Ángela Holguín, ex canciller y pareja de Fajardo. Es de recordar, el rol diplomático que jugó durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Durante la reunión, hablaron de las relaciones con Estados Unidos, la lucha contra las drogas, su propuesta de seguridad, temas minero-energéticos y el sistema de salud.