Más de 800 embarcaciones participaron del primer día del festival náutico en Cartagena

Con una masiva participación de cartageneros y turistas se vivió el primer día del festival náutico en Cartagena en el marco de las fiestas de la independencia. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el número de embarcaciones superó las estimaciones iniciales“.

Según reportes oficiales, fondearon en la bahía cerca de 800 embarcaciones de diferentes tamaños para disfrutar del primer día del Festival Náutico de Independencia. Unas 35 mil personas a bordo”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

El zarpe de embarcaciones se desarrolló sin contratiempos desde el muelle de la Bodeguita y hoy ya está lista la logística para el segundo día de la actividad.

“El muelle de la Bodeguita desplegó toda su capacidad logística para ofrecer una experiencia segura y cómoda, como antesala al Festival Náutico. Ha sido un trabajo rápido, efectivo y seguro, el cual realizamos en articulación con la Armada Nacional, DIMAR y Guardacostas. Cartagena de Indias es un destino turístico con un potente componente náutico y está viendo el resultado de un intenso trabajo de promoción turística nacional e internacional”, indicó Liliana Rodríguez, presidenta de Corpoturismo.

Paralelamente, más de 20 mil personas se dieron cita en el “Bololo del Arsenal”, centro histórico, un evento organizado para las personas que no estuvieron a bordo de embarcaciones.

Para hoy, el festival contará con artistas como Marc Anthony, Kapo, Rikarena, Rafa Pérez y Natalia París.