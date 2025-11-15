Miss Universo 2025 ya tiene fecha y hora: ¿cuándo será? Conozca las más de 100 candidatas

El muy popular certamen de Miss Universo ya tiene fecha oficial para su edición de este 2025, específicamente, el día 20 de noviembre y se celebrará en Tailandia.

La semana del concurso también tendrá varias actividades previas para las concursantes, como desfiles, cenas de gala, entrevistas o pruebas de trajes nacionales.

Para seguir el concurso, el horario en Colombia es el viernes, 21 de noviembre, a las 8:00 de la noche en canales como Telemundo y otras plataformas digitales.

La edición de este año reúne candidatas de todos los continentes, siendo América y Asia los que cuentan con mayor participación, Latinoamérica se destaca con las representantes de países como Colombia, Venezuela, México, Perú y República Dominicana, cosa que no es rara, pues por tradición siempre suelen llegar lejos en concursos de belleza.

En Asia, países como Filipinas, India o Tailandia también mantienen su peso en la competencia, también acompañadas con otros países que son nuevos en la competición.

Por otra parte, Europa, a pesar de no que muchas veces su rendimiento no llega a ser del todo constante, algunos países, como Francia o España, han renovado sus delegaciones. En África la presencia sigue creciendo con candidatas de Sudáfrica, Nigeria, Angola y Kenia, impulsando una representación cada vez menos singular.

La variedad geográfica y cultural es notable, por ejemplo, el foco de la diversidad ha sido encendido y por primera vez el país de Vietnam será representado por una mujer trans, siguiendo la línea que otros certámenes han comenzado a marcar.

En representación de Colombia está Vanessa Pulgarín, que llega a la competencia con una enorme trayectoria en concursos de belleza, también es comunicadora social y a sus 33 años también cuenta con varios proyectos de emprendimiento y liderazgo femenino. Todo esto le da la posición de ser una de las representantes americanas más preparadas tanto profesionalmente como escénicamente.

Las últimas 2 ganadoras de Miss Universo han mostrado un panorama nuevo y también global, en el año 2024 la corona fue para Victoria Kjaer de Dinamarca, siendo la primera de ese país en lograrlo. En 2023, la ganadora fue Sheynnis Palacios de Nicaragua.

Escuche W Radio en vivo aquí: