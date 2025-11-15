Netanyahu habló por teléfono con Putin para abordar asuntos sobre Oriente Próximo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar “asuntos regionales”.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu conversó esta noche con el presidente ruso Vladimir Putin. La conversación tuvo lugar por iniciativa del presidente Putin y dio continuidad a una serie de conversaciones previas recientes sobre asuntos regionales”, señala un breve comunicado de la Oficina del líder israelí.

Es la segunda conversación telefónica que mantienen ambos líderes desde principios de octubre tras otra en la que Putin recalcó a Netanyahu el apoyo del Kremlin a la solución del conflicto palestino-israelí en base al reconocimiento del Estado de Palestina.

Pese a que el presidente ruso se encuentra inmerso en su ofensiva contra Ucrania, desde el estallido de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, se ha pronunciado en varias ocasiones contra los bombardeos israelíes.

Sobre ambos líderes pesan órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia y en el de Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad por su ofensiva en Gaza.