Petro lamentó muerte de menores en bombardeos y aseguró que se hizo para evitar emboscada a soldados

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió al informe revelado por la Defensoría del Pueblo, donde confirmó la muerte de seis menores de edad en medio de los bombardeos ordenados por el primer mandatario a las estructuras de Iván Mordisco.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, señaló en su cuenta de X El presidente Petro.

Sin embargo, aseguró que la orden a las Fuerzas Armadas de bombardear esa estructura armada al mando de ‘Mordisco’, se dio para evitar que emboscaran a militares que adelantaban operativos en la zona.

“Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados”, dijo el presidente Petro.

El Presidente aseguró que la decisión de adelantar la operación se adoptó bajo condiciones de riesgo.

“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio".

Los hechos se habrían registrado en el departamento del Guaviare.