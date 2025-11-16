Alias ‘Veneno’, responsable de ataques contra la fuerza pública, cayó en el norte del Cauca

El operativo se desarrolló con participación de Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía. Crédito: Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón reportó que en el norte del Cauca murió Jhon James Ararat, alias ‘Veneno’, señalado cabecilla de comisión de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los hechos se registraron en el municipio de Buenos Aires, tras un operativo desarrollado por la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, el delincuente instruía en el manejo de drones y explosivos.

Además habría participado en por lo menos seis acciones criminales contra la fuerza pública en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

“Con más de 15 años de trayectoria criminal, alias ‘Veneno’ había integrado la columna móvil Miller Perdomo de las extintas Farc”, resaltó Rincón.

El alto oficial puntualizó que el cabecilla había abandonado el proceso de paz en el 2020 cuando se vinculó a la estructura Jaime Martínez como jefe de finanzas.