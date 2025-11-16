El ministro de Defensa israelí dijo que las tropas avanzan en destruir túneles de Hamás

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este domingo que, según le informó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, “la operación para destruir los túneles del terror de Hamás en Gaza está avanzando muy bien” en medio del alto el fuego en vigor desde hace más de un mes.

“El Ejército está actuando para destruir los túneles mediante explosiones o rellenándolos con hormigón líquido en todo el territorio bajo su control”, escribió Katz en un mensaje en su cuenta de X.

El titular de Defensa ya anunció, tras la llegada de la tregua al enclave palestino el pasado 10 de octubre, que las operaciones militares para destruir “los últimos túneles de Hamás” iban a continuar.

Las autoridades gazatíes, sin embargo, denuncian que prácticamente todos los días, desde el alto el fuego, el Ejército israelí demuele edificios residenciales especialmente en la ciudad de Gaza (norte) y en Rafah (sur), zonas ya arrasadas por los bombardeos en estos más de dos años de ofensiva.

En su mensaje, el ministro israelí también hizo mención al desarme de Hamás asegurando que de ello se encargará la llamada Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), el organismo propuesto por Estados Unidos para que se ocupe de la administración y de la seguridad de Gaza durante, al menos, los dos próximos años.

De hecho, se espera que mañana el Consejo de Seguridad de la ONU vote este proyecto impulsado por la Administración de Trump, que Hamás ya aseguró no aprobar hace unas semanas.

“La fuerza multinacional liderada por EE.UU. se supone que se encargará de la desmovilización y desarme de Hamás en la antigua Gaza”, agregó, en referencia a la zona que no controla el Ejército.

