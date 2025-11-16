El portaaviones USS Gerald R. Ford ya está en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que el grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford ya entró en el Mar Caribe. Esto, luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Grupo de Ataque del Portaaviones apoyar la directiva del presidente para desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa de la patria.

“El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense”, señaló el almirante Alvin Holsey, comandante de SOUTHCOM.

Este grupo de portaviones, con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, otorga una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar.

Además, es puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas.

Por su parte, Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12, aseguró que “nuestra fuerza reforzará las capacidades existentes para proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.

Además, señalan que este el Gerald R. Ford, que es el primero de su clase, “aporta recursos de combate adicionales capaces, letales y adaptables, incluidos los nueve escuadrones embarcados del Ala Aérea Embarcada Ocho, los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke del Escuadrón de Destructores Dos USS Bainbridge (DDG 96) y USS Mahan (DDG 72), y el buque de mando integrado de defensa aérea y antimisiles USS Winston S. Churchill (DDG 81)”.

Es de destacar que la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra tiene el objetivo de mejorar la seguridad y la estabilidad en todo el hemisferio occidental mediante la detección, la desarticulación y el debilitamiento de las redes marítimas transnacionales criminales e ilícitas.