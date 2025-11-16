Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo transitar el duelo?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Cómo transitar el duelo?.
Cómo tramitar el duelo?, ¿por qué a veces es tan difícil superar la pérdida de un ser querido?, ¿por qué son tan importantes los rituales que hemos creado los humanos para transitar mejor el duelo?
Para este nuevo capítulo de #MisPreguntas, Roberto Pombo hablará con Jorge Gómez, médico, terapeuta neural y acompañante en duelos; con la escritora Piedad Bonnett; con el psicólogo, filósofo y antropólogo César Gómez; con Angélica Bernal, psicóloga magíster en bioética; con Eliza Kratc, psicóloga clínica magíster en salud mental; y con Orlando Valencia, autor de ‘El maravilloso regalo de descansar’.
¿Cómo tramitar el duelo?
