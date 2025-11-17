Defensoría revela que en tres operativos de las FF.MM. han muerto 12 menores de edad reclutados

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que hubo otros bombardeos en los que murieron menores víctimas de reclutamiento por actores armados. Según la entidad, en un operativo realizado el 1 de octubre en Puerto Santander murieron cuatro menores y en otro bombardeo en Arauca falleció una adolescente. Con el último operativo en Guaviare, ya serían en total 12 los casos.

Marín explicó que la entidad recibió confirmación sobre la muerte de adolescentes en los operativos de Arauca y Puerto Santander.

“Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, en Amazonas, el pasado primero de octubre murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres.”

La defensora también cuestionó la pertinencia de estas operaciones militares cuando existe información sobre la presencia de menores reclutados en los campamentos.

“Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones. Se debe evaluar caso a caso las medidas que se adoptaron para evitar que resultaran afectados menores de edad.”

Marín advirtió que el riesgo para adolescentes reclutados en estas acciones ya era conocido y pidió adoptar medidas adicionales para evitar nuevas muertes.

“Ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto, es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales.”

La funcionaria hizo un llamado directo al presidente para que reevalúe la continuidad de los bombardeos cuando exista riesgo para menores.

“Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y, sobre todo, el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños.”

Finalmente, pidió considerar alternativas operacionales y exigió a los grupos armados ilegales poner fin al reclutamiento.

“La historia de cada menor de edad que muere en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa. Asimismo, a los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica. Según nuestras cifras, las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ son las principales responsables del crimen de reclutamiento.”