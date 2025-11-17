Justicia Militar abrió indagación por bombardeo en Guaviare contra disidencias de ‘Iván Mordisco’

La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que se abrió una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro (Municipio de Calamar, Guaviare), en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y se produjo la incautación de material de guerra de alto poder ofensivo.

Lea más: Anunciaron moción de censura contra el ministro de Defensa por menores muertos en bombardeo

Le puede interesar Esto tiene consecuencias, tiene que ser el retiro del MinDefensa: Katherine Miranda tras bombardeos

“La institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, informaron

Lea también: “La responsabilidad de exponer a menores recae en los grupos armados”: MinDefensa

Cabe recordar que Medicina Legal informó que murieron 7 menores de edad durante esta operación de las fuerzas armadas.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo