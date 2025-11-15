Anunciaron moción de censura contra el ministro de Defensa por menores muertos en bombardeo

La representante a la Cámara colombiana Katherine Miranda anunció este sábado que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, tras confirmarse que siete menores murieron en un bombardeo del Ejército contra un grupo disidente de las Farc en el selvático departamento del Guaviare.

“Presentaré el día martes moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez”, escribió en X la congresista de Alianza Verde, partido que inicialmente acompañó al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, pero que luego se dividió en su respaldo al Ejecutivo.

El anuncio de Miranda se produjo después de que la estatal Medicina Legal informara que, tras el bombardeo ordenado por Petro esta semana en el Guaviare contra las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país, recibió 20 cuerpos, entre ellos siete menores: cuatro niñas y tres niños.

Petro, que esta semana también ordenó otro bombardeo contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, lamentó la muerte de los menores de edad reclutados por el grupo armado y asumió la responsabilidad del ataque, que justificó para “salvar la vida” a los soldados.

Su ministro de Defensa no se pronunció hoy, aunque en días anteriores, al referirse a la posibilidad de que hubieran fallecido menores reclutados en ese operativo, dijo que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”.

La congresista de Alianza Verde publicó además un video en redes sociales exigiendo al Gobierno “transparencia absoluta” y “tres explicaciones inmediatas”: el informe de inteligencia para verificar si había información previa sobre la presencia de menores; los protocolos aplicados para protegerlos; y quién dio la orden de ejecutar la operación contra los niños, niñas y adolescentes.

En 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), renunció después de que la oposición de izquierdas promoviera un debate de moción de censura en el Senado por un bombardeo en el que murieron 14 disidentes de las FARC, entre ellos siete menores.

