Medicina Legal confirmó que 7 menores murieron en bombardeo en Guaviare

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, informó que son 7 los menores que murieron en el bombardeo que ordenó el presidente Gustavo Petro en Guaviare contra las disidencias de las Farc.

Esto representa un aumento en la cifra preliminar que entregó la defensora del Pueblo, Iris Marín, este sábado.

El director del Instituto también reveló que se recibieron en total 20 cadáveres.

“Con ocasión de las operaciones militares realizadas en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, Guaviare, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio, departamento del Meta, y San José del Guaviare, departamento del Guaviare”, afirmó.

Le puede interesar Petro lamentó muerte de menores en bombardeos y aseguró que se hizo para evitar emboscada a soldados

Entre tanto, informó que un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, odontología, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres y 7 a mujeres.

“A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y 4 a través de carta dental. Producto de los análisis forenses realizados, se determinó que 7 de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad: 4 de género femenino y 3 de género masculino”, añadió.

Cortés señaló que los resultados de los estudios se entregarán a la Fiscalía General de la Nación, que se encargará del proceso penal y de la investigación.

Agregó que “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa las labores técnico-científicas para establecer la identidad de la totalidad de los restos mortales recibidos el pasado 12 de noviembre”.