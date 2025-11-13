El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinDefensa aclara mensaje de Petro sobre cooperación con agencias de inteligencia de EE.UU.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la orden que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, a las agencias de inteligencia militar fue la de mantener el flujo continuo de información con las agencias internacionales con el fin de combatir el narcotráfico, “garantizando siempre el respeto por los derechos humanos y la estricta observancia de los protocolos de los acuerdos de entendimiento y tratados internacionales”.

Además, mencionó que la cooperación debe estar alienada y coordinada con la canciller, Rosa Villavicencio.

Reiteró que “Colombia es el país que más cocaína incauta en el mundo” y también el que más personas ha “sacrificado” en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, mencionó que el Gobierno Petro ha incautado más de 2.700 toneladas desde el 7 de agosto de 2022, lo que se traduce en más de 30.000 millones de dosis que no fueron distribuidas. Aunque reconoció que eso se ha dado gracias a la cooperación internacional.

“La mayoría de estos resultados son posibles gracias a las capacidades de inteligencia de Colombia y al trabajo articulado con nuestros aliados internacionales”, sostuvo.

Contra el crimen trasnacional, la respuesta es la cooperación internacional. El señor Presidente @petrogustavo ha dado instrucciones claras de mantener, como se ha venido haciendo, un flujo continuo de información con las agencias internacionales para combatir el narcotráfico,… https://t.co/LjgcblsIg6 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 13, 2025

¿Qué dice el mensaje en X del presidente Gustavo Petro?

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, escribió.

Incluso, mencionó que esa orden se sostendría “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”.

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las… https://t.co/IZRWiL4s6t — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

