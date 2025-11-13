“Jamás se ha suspendido”: MinDefensa sobre cooperación de inteligencia entre Colombia y EE.UU.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, volvió a aclarar que no se ha suspendido la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia: “Jamás se ha suspendido, se ha mantenido”, sostuvo.

Según el ministro Sánchez, el presidente Gustavo Petro “ha sido muy claro y ha tenido permanente comunicación con nosotros, también toma decisiones. Dijo claramente: no se comparte información de inteligencia si esta termina en violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.

Esto se da después de que el presidente Petro anunciara que iba a suspender la información de inteligencia que Colombia entrega a agencias de Estados Unidos mientras continúe el bombardeo a embarcaciones en el Caribe .

Lea aquí: Petro pidió reunirse con inteligencia de EEUU y desclasificación de informes del Palacio de Justicia

Al respecto, el jefe de la cartera de Defensa dijo que se mantiene la cooperación y explicó que la excepción en estos casos es la información que podría llevar a bombardeos por parte del país americano.

“La inteligencia de Colombia se conecta con el Departamento de Estado y con Guardacostas, este flujo es con toda la comunidad de inteligencia de varias naciones. Los protocolos y estándares internacionales que tenemos son la incautación y la captura, únicamente se emplea la capacidad de letal en legítima defensa”, expresó.

En otra línea, continuó el ministro, “está el Departamento de Guerra o de Defensa de Estados Unidos, que desplegó una flota naval. Ellos producen su propia inteligencia y detectan las amenazas. Aquí, Colombia no hace alguna comunicación con el Departamento de Estado”.

Escuche W Radio en vivo: