MinInterior dice que mensaje del presidente Petro sobre agencias de inteligencia fue mal interpretado
El ministro del Interior aseguró que el presidente Petro nunca ha dicho que las agencias colombianas y americanas dejarán de trabajar contra el narcotráfico.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que hubo “una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno”, por el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en donde daba la “orden a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública de suspender envío de comunicaciones con agencias de seguridad estadounidenses”.
Según Benedetti, el mensaje fue mal interpretado por la prensa colombiana y funcionarios del alto Gobierno.
“El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín, CTI”, aseguró el ministro a través de su cuenta en X.
Además, advirtió que la cooperación entre las agencias de inteligencia de ambos países continuará trabajando.
“Seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, señaló Benedetti.
