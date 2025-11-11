Armando Benedetti denunció allanamiento a su casa: “un abuso de poder de la magistrada Lombana”

El ministro Armando Benedetti denunció, a través de su cuenta de X, que están allanado su casa "en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada’ Lombana".

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, agregó.

Siendo así, apuntó que la magistrada ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarlo en delitos, es decir que no podría investigarlo. “¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", cuestionó.

“Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema”, escribió.

Del mismo modo, aseguró que la magistrada está obsesionada con él. Benedetti reveló que lo mandó a investigar financieramente sin tener las facultades para hacerlo. Según menciona, también pidió investigar a 50 familiares de él, entre ellos sus hijos menores de edad, esposos y esposas de sus tíos y tías, primos.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación. Señor procurador, ¿Cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder", afirmó.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación pidiendo que se le haga seguimiento a este allanamiento porque según dice, “Gonzalo Guillén ya había advertido, en julio de este año, con base en las declaraciones del ‘narcochofer’, que Diego Cadena y el FBI estaban detrás de hacerme un montaje, igual al que denunció Daniel Coronell sobre Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, dicho por el ‘narcochofer’ y por Guillén”.

Y agrega: “Parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’?“.

Finalmente, reiteró que la magistrada Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que lo incriminen o le inventen delitos.

“Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía SIN UNA SOLA PRUEBA, SIN UN SOLO TESTIGO. Insisto en la súplica. Espero escuchen mi llamado de atención”, concluyó.

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

