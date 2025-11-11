Petro denunció que allanamiento contra vivienda de Benedetti es ilegal y “se transforma en secuestro”

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Tras el allanamiento que se realizó contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una de sus viviendas, por orden de la magistrada Cristina Lombana, el presidente Gustavo Petro aseguró que la acción judicial es ilegal y se “transforma en secuestro de una familia”, que es producido dice el mandatario por una magistrada de la Corte Suprema “víctima de su propio odio”.

Lea también: Procuraduría abre indagación contra el ministro Armando Benedetti tras insultos a Cristina Lombana

La respuesta de Petro se da luego de que Benedetti denunciara en redes sociales que la Magistrada Cristina Lombana, ingresó con “30 hombres fuertemente armados a mi hogar. Retuvo ilegalmente a los empleados de la casa, le quitó el celular a mi esposa y al esquema de seguridad, entraron al celular de mi esposa. Todo lo que estoy diciendo es muy grave”.

Según Benedetti, durante el operativo judicial “no se llevaron nada y no encontraron absolutamente nada”, insistiendo en que la actuación de Lombana carece de fundamento y responde —según él— a una persecución en su contra.

“Hicieron de todo, pero no pudo incautar nada, cuando ella no puede investigar porque yo ya no soy senador. Ni tampoco mi patrimonio porque está recusada dos veces, se demostró que tiene intereses y ahora le da información al FBI para hacerme montajes”.

Además, el ministro Benedetti denunció que tiene la “sospecha” de que se implantaron micrófonos en su vivienda.

En la mañana de este 11 de noviembre, en medio del allanamiento, el ministro del interior Benedetti, visiblemente alterado, aseguró que Lombana no tiene competencia para investigarlo y la acusó de actuar de manera ilegal: “Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”.

Según el ministro, el allanamiento carece de sustento jurídico, ya que dejó de ser congresista en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique que la Corte Suprema siga actuando sobre él:

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar: