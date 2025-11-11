Benedetti dijo que no hallaron pruebas en el allanamiento a su vivienda y que teme por su seguridad

Tras el allanamiento a una de sus viviendas, ordenado por la magistrada Cristina Lombana; el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la diligencia no dejó ningún hallazgo en su contra.

Según Benedetti, durante el operativo judicial “no se llevaron nada y no encontraron absolutamente nada”, insistiendo en que la actuación de Lombana carece de fundamento y responde —según él— a una persecución en su contra. “Allanó mi casa con 30 hombres armados, ellos tenían que saber que solo estaba mi esposa, retuvieron a los empleados de forma ilegal”.

“Hicieron de todo, pero no pudo incautar nada, cuando ella no puede investigar porque yo ya no soy senador. Ni tampoco mi patrimonio porque está recusada dos veces, se demostró que tiene intereses y ahora le da información al FBI para hacerme montajes”.

Además, el ministro Benedetti denunció que tiene la “sospecha” de que se implantaron micrófonos en su vivienda.

“Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”.