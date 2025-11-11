”Sus quejas deben ser atendidas”: MinJusticia respalda a Benedetti tras allanamiento de la Corte

El ministro de Justicia encargado,Augusto Ocampo, otra de Armando Benedetti y una de Cristina Lombana, salió en respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de las denuncias expuestas por el ministro tras el allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana a la vivienda de Benedetti en Barranquilla.

Armando Benedetti señaló, en entrevista con La W, a Lombana de ser una “loca”, una “demente” y una “hp”, alegando que vulneró sus derechos y adelantó un allanamiento ilegal en el que incluso, afirma, fue maltratada su esposa Adelina Guerrero.

Para el ministro (e) Ocampo, las quejas y denuncias del ministro Benedetti deben ser atendidas y también hizo un llamado para que se respeten sus derechos y garantías.

“Este Despacho reafirma que todas las personas en Colombia, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por su dignidad humana, conforme lo establecen la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló.

El ministro Ocampo también aseveró que toda acción judicial tiene que mantener unos límites y con estricto apego a la “legalidad, la proporcionalidad y la transparencia”.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la independencia de los poderes públicos, pero también con el deber de preservar la confianza ciudadana en la justicia, asegurando que toda investigación o actuación estatal se realice dentro de los principios de legalidad, imparcialidad y respeto absoluto por los derechos humanos”, manifestó.

De acuerdo con Augusto Ocampo, estos hechos se deben esclarecer “plenamente y que las actuaciones de las autoridades competentes se desarrollen con las garantías que la Constitución y la ley consagran para todos los ciudadanos”, dijo.

