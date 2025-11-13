Petro: “información de inteligencia se entrega a EE.UU. si no rompen tratados de DDHH”

Desde la Escuela General Santander en Bogotá en la celebración de los 134 años de la Policía Nacional, el presidente de la República Gustavo Petro se refirió a la coordinación de inteligencia con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, aseguró que el Gobierno colombiano ayudará con la entrega de información, pero respetuosa de los derechos humanos.

“Que nos digan que eso implica coordinación de inteligencias. Pero la coordinación de inteligencia no puede romper los derechos humanos. Colombia es respetuosa de los tratados internacionales. Son ley de la república”, aseguró el mandatario.

Advirtió que la información producto de la cooperación de inteligencias debe ser utilizada bajo el amparo del respeto internacional y que cualquier presidente que incumpla con esto, es un tirano.

“Y eso significa que nosotros somos estado social de derecho. Presidente que rompa eso, presidente tirano que es. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos”, recalcó Petro.

El primer mandatario también propuso, en la lucha contra el narcotráfico, un trabajo coordinado con “las agencias de seguridad de los países caribeños, a las que calificó más eficientes a las que atacan los derechos humanos”.