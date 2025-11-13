Este jueves se realizó el bombardeo número 13: MinDefensa por ataques a disidencias de Iván Mordisco
Fuentes le confirmaron a W Radio que uno de los objetivos del Ejército Nacional es Antonio Medina, integrante del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó un bombardeo en el departamento de Arauca contra las disidencias de Iván Mordisco.
Lea más: Presidente Petro ordenó bombardeo contra disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare
“Este jueves se realizó el bombardeo número 13 durante este Gobierno, ya van 8 en el 2025 y cinco en el 2024”, explicó.
Le puede interesar
Adicionalmente, fuentes le confirmaron a W Radio que uno de los objetivos del Ejército Nacional es Antonio Medina, integrante del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’.
Lea también: Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare dejó 19 muertos
En este momento, tropas maniobran en el área de operaciones con el propósito de afectar las estructuras del llamado ‘Comando Conjunto Oriente’, responsables de secuestros, extorsión, reclutamiento de menores y el constreñimiento violento de la población civil.