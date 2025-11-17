Murió Mery Salazar, la líder cultural que dedicó su vida a los artistas colombianos

Mery Salazar de Sierra, reconocida líder cultural y presidenta de la Fundación del Artista Colombiano, murió este fin de semana en Cali a sus 82 años, luego de presentar una complicación de salud repentina.

Por más de tres décadas fue una voz firme en la defensa del bienestar y la dignificación de los artistas del país e impulsó iniciativas que fortalecieron la cultura en el Valle del Cauca.

En 1990 creó la Fundación del Artista Colombiano, entidad que nació con el propósito de acompañar y brindar apoyo a quienes viven del arte. Hoy, la organización cuenta con más de 600 artistas afiliados y es uno de los principales referentes de gestión cultural en la región.

Sus aportes le valieron múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden del Congreso en el grado de Caballero, la Orden al Mérito Vallecaucano y el Premio Municipal de Cultura.

Sus allegados confirmaron que el velorio será este martes 18 de noviembre y la sepultura el día miércoles.