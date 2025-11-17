Solicitan agencia especial para próxima audiencia de Day Vásquez

El abogado Alait Freja, defensor de Day Vásquez, la testigo estrella del caso de Nicolás Petro, solicitó una agencia especial de la Procuraduría General de la Nación para su próxima audiencia.

La diligencia se realizará por una solicitud del defensor del exdiputado del Atlántico, Alejandro Carranza, para la revisión del principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía a la también expareja de Nicolás Petro.

Freja argumentó la solicitud de la agencia especial, señalando que busca transparencia en la diligencia y en el reparto del proceso.

Lo anterior, porque según él, Carranza ha tenido acceso a información exclusiva y previa del caso.

En ese sentido, a través de un correo al ente de control, el abogado explicó que, el defensor de Nicolás Petro anticipó la fecha de la audiencia de Day Vásquez, más de 5 días antes de la notificación oficial a las partes.

Ante la situación, pidió al Ministerio Público que ejerciera vigilancia al proceso de reparto por parte del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.