Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de su hija de 12 años en Montería

El comandante de Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la captura de un hombre de 47 años, señalado de abusar sexualmente de su hija biológica menor de edad. Los hechos materia de investigación, se habrían registrado en el corregimiento El Sabanal, zona rural de la capital de Córdoba.

La captura contra el sujeto se habría logrado mediante orden judicial, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

“Los hechos habrían ocurrido durante el año 2024 en la residencia familiar. El victimario, presuntamente, se aprovechó de su condición de padre y de la ausencia de la madre de la menor, quien se había trasladado a Medellín tras separarse del agresor aduciendo maltrato físico, para cometer los abusos”, dijo el coronel Ruiz.

“Se ha determinado que la menor fue accedida varias veces durante un mes y, presuntamente, se le suministraron pastillas para evitar un embarazo”, agregó el uniformado.

El caso se conoció por la denuncia que formuló la madre de la menor ante las autoridades competentes. Por la calidad de la víctima, no se revelan identidades en este caso.