Inauguran sede de la Justicia Penal Militar y Policial en Montería: estos serían los alcances. Foto: comunicaciones de la Justicia Penal Militar.

Montería

El director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas, inauguró recientemente el Palacio de Justicia Penal Militar y Policial Suboficial Tercero Luis Alexander Jiménez Quintero, que funcionará en la ciudad de Montería, Córdoba.

De acuerdo con lo precisado, “la sede judicial permitiría fortalecer la prestación del servicio de justicia, garantizando la eficacia en las investigaciones y procesos relacionados con delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, en ejercicio de sus funciones”.

“Su ubicación responde a la necesidad de brindar condiciones apropiadas para el ejercicio judicial, garantizando que jueces, fiscales, servidores judiciales y operadores jurídicos interactúen de manera más directa y articulada con las Fuerzas Militares y de Policía, actores fundamentales para la garantía de los derechos y la preservación del orden constitucional”, expresó el director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

La inauguración contó con el acompañamiento del fiscal General Penal Militar y Policial, brigadier general de la reserva policial Marco Aurelio Bolívar Suárez y el presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, coronel Gustavo Alberto Suárez Dávila.

Detalles del nombre de la sede judicial en Montería:

“La Resolución No. 000881 del 15 de octubre de 2025 le confiere el nombre de Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial Suboficial Tercero Luis Alexander Jiménez Quintero a la sede judicial, en memoria del uniformado Jiménez Quintero, quien falleció en un ataque terrorista perpetrado por miembros del Frente 48 de las FARC, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el año 2005, donde en cumplimiento de su misión constitucional escoltaba a la teniente de fragata Laura Rocío Prieto Forero, juez de instrucción Penal Militar, también asesinada en la emboscada”, se informó.

“Al inscribir su nombre en este Palacio, la institución exalta su legado de disciplina, entrega y servicio abnegado, y reafirma el compromiso de honrar la memoria de quienes han dado todo por la justicia y la seguridad de la Nación, inspirando a las nuevas generaciones de servidores públicos y consolidando este recinto como un símbolo institucional de respeto, valor y vocación de servicio”, concluyó Rodríguez Casas.