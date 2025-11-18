Denuncian violencia de género en Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: MinDeporte inicia investigación

El Ministerio del Deporte activó los mecanismos para dar seguimiento a las graves denuncias de violencia basada en género presentadas contra Luis Eduardo González Ramírez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá.

Las acusaciones surgen durante su presidencia, que abarca más de dos décadas, y apuntan a episodios de acoso verbal, maltrato psicológico y abuso de poder hacia deportistas, en su mayoría jóvenes, que participaron en los procesos de la liga.

Las denuncias, radicadas por familiares, exjugadores y exintegrantes, han puesto de manifiesto una serie de prácticas que los denunciantes califican de inapropiadas e incluso dañinas para el bienestar de los deportistas.

Los denunciantes aportaron evidencia en forma de grabaciones, fotografías y testimonios en los cuales se detallan episodios de agresiones verbales y actitudes que, según los implicados, no corresponden a un entorno deportivo adecuado.

Ante la gravedad de las denuncias, el Ministerio del Deporte traslado el caso a la Fiscalía General de la Nación para la investigación correspondiente. Asimismo, el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control se encuentra realizando un seguimiento para verificar el cumplimiento de las normativas deportivas y de protección de derechos. En paralelo, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) ha puesto a disposición de las víctimas apoyo psicoeducativo y asesoría jurídica.

El Ministerio también remitió el caso a la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, que tiene la facultad de tomar decisiones internas frente a la conducta de sus dirigentes.

