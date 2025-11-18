Exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, se entregó a la Fiscalía luego de saber que lo investigaban

Luego de conocer que en su contra había una orden de captura por delitos en contra de las administración pública, el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, llegó a las instalaciones de la Fiscalía en Pereira, junto a su abogado de confianza, Renato Marín y se entregó a la justicia.

El proceso investigativo se adelanta por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con las Fiestas Aniversarias del municipio para el año 2022, cuando esta localidad cumplía los 50 años.

Según el abogado defensor del exalcalde, son tres delitos por los cuales está siendo investigado, peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el lleno de los requisitos legales y un interés indebido en la celebración de contratos.

“De acuerdo a la lectura de los derechos, estos serían los delitos, esperemos que cargos le lanza la Fiscalia en la audiencia de formulación imputación el día de mañana”.

Según el defensor Renato Marín, el exalcalde está muy tranquilo y piensa colaborar con la justicia, por eso tomó la decisión de entregarse y aclarar la situación.

“estuvimos en el despacho de la fiscal, ella muy amablemente nos atendió; él esta dispuesto a aclarar la situación y por eso se presentó ante las autoridades”.

Cabe recordar, que hace algunos días Diego Ramos confirmó su candidatura a la Cámara de Representantes, por el Partido Unión de la Gente “U”, se espera conocer qué pasará con esta aspiración, mientras el proceso penal en su contra avanza.

Otros capturados en el proceso

En medio de esta citación fueron capturados dos exfuncionarios de la anterior administración de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda, exsecretario de Gobierno y Claudia Patricia García, exsecretaria privada de la Alcaldía, quienes fueron capturados por estos mismos hechos.

Recordemos que en agosto de este año, cuatro personas, entre ellos el concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, Angélica Raigoza, quien fungía como jefe de prensa de la Alcaldía para la época, Natalia Trilleras Giraldo, quien en esa época era la directora operativa de Cultura en Dosquebradas, entre otros.

Fueron capturados e involucrados en este proceso que investiga el convenio de asociación 2226 del 2022, destinado a la realización de eventos culturales y artísticos par las Fiestas del Progreso en el aniversario 50 de Dosquebradas, por un valor superior a los 700 millones de pesos.

Hay que tener en cuenta que durante la última semana de octubre, el director seccional de Fiscalías en Risaralda, Cesar Augusto Bolaños, había anunciado que para este mes de noviembre se llevarían a cabo nuevos operativos relacionados con presuntos hechos de corrupción en el área metropolitana de Pereira.