Presidente Petro dijo que ‘Mordisco’ ha reclutado a más de 200 menores de edad

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió nuevamente al debate generado por los bombardeos ordenados por el Gobierno en operaciones militares en Guaviare, Arauca y Amazonas, en donde según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 15 menores de edad han muerto entre agosto y noviembre de este año.

Así, el jefe de Estado aseguró que Iván Mordisco es uno de los principales reclutadores de menores.

“Tenemos información de reclutamiento forzado de más de 200 menores de edad, sobre todo en comunidades indígenas, esclavizándolas, y es un gran comerciante ilegal de cocaína y cada vez más de minerales raros”, señaló el mandatario.

Por esta razón, Petro advirtió que llevará el caso del reclutamiento forzado de menores ante instancias internacionales. “ Denunciaré a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional por infringir el estatuto de Roma a través del reclutamiento sistemático de niños”.

Además, defendió los operativos militares ordenados por su Gobierno contra estructuras criminales. “Las operaciones militares que he ordenado en mi Gobierno respetan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el Comité Internacional de la Cruz Roja y las normas internacionales”.