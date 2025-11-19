Alias ‘El Costeño’, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, fue acusado por crimen de un mexicano

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, y a David Acosta Díaz, como presuntos responsables del crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.

Según la investigación, la víctima era un reconocido comerciante de productos de tecnología de 54 años. El homicidio fue perpetrado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento comercial.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hacia Medellín para coordinar el crimen.

“La víctima recibió ocho disparos. Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”, informó la Fiscalía.

Por el homicidio del ciudadano mexicano ya fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.

David Acosta Díaz permanece privado de la libertad en medio de otro proceso penal que se adelanta en su contra.

Magnicidio de Miguel Uribe

Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, habría sido clave en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado, quien permanece tras las rejas de manera preventiva, habría sido uno de los coordinadores logísticos del atentado perpetrado en la tarde del sábado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.