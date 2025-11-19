Catherine Juvinao denunció que no serían 15, sino 17 los menores muertos en bombarderos

Este miércoles, 19 de noviembre, se realizó un debate de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a propósito de los bombardeos que habrían dejado varios menores muertos.

El ministro pasó al tablero en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, como antesala a la moción de censura que se realizaría en los próximos 10 días y que podría sacarlo del cargo.

Durante la sesión, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y quien fue la citante al debate, denunció que no serían 15 los menores muertos en bombardeos durante el gobierno Petro, sino 17.

Según dijo, “tenemos información de Medicina Legal de que hubo dos bombardeos más en 2023 y 2024 donde fallecieron dos menores”.

Por su parte, el ministro Sánchez respondió en la misma sesión y aseguró que se han realizado 13 bombardeos en 1.404 combates armados.