Gobernadora del Valle pide claridad por cambios en interventores de EPS

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro exigió al Gobierno nacional informar con urgencia quiénes son los nuevos interventores de las EPS, luego de que algunos centros médicos del Valle, como la Clínica de Occidente y la Clínica Versalles, suspendieran servicios a sus pacientes, principalmente a los afiliados de la Nueva EPS.

“Para los pacientes es terrible que ahora ya se les estén cerrando los servicios, como a los de la Nueva EPS. Eso es precisamente porque hay cambio de interventores, los cambian con muchísima frecuencia y eso hace que las EPS y las clínicas no les presten los servicios como debe ser a los pacientes”, señaló.

La mandataria pidió instalar mesas de trabajo inmediatas para evitar que los usuarios especialmente pacientes oncológicos, embarazadas y personas con tratamientos continuos, sigan enfrentando retrasos o interrupciones.

“Nosotros queremos una buena prestación del servicio, con calidad, y eso es lo que le estamos diciendo al Gobierno nacional”, reiteró la Gobernadora.

Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, recordó que la deuda del Gobierno nacional con clínicas y hospitales del departamento ya bordea los $3 billones.

“Esto es una situación dramática donde los afectados son los pacientes por los no pagos y el departamento con una preocupación tremenda porque esto puede causar muerte”, señaló.

La Gobernación aseguró que mantendrá seguimiento permanente mientras se normaliza la operación de las EPS intervenidas.