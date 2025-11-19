MinEducación anuncia vigilancia especial sobre la Uniatlántico

Barranquilla

El Ministerio de Educación ordenó vigilancia especial a la Universidad del Atlántico por las presuntas irregularidades en el proceso de elección de rector.

Según la cartera, se encontraron inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes al cargo, así como documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva.

Adicionalmente, se detectaron acciones disciplinarias inusuales y de alto impacto contra integrantes del Comité Electoral que habían reportado las anomalías al Ministerio, generando alertas sobre un posible uso indebido de los mecanismos disciplinarios.

Las medidas preventivas dictadas sobre la institución incluyen vigilancia permanente sobre gestiones administrativas y financieras, ante la crisis que se ha presentado.

Estas no constituye una intervención, sino un mecanismo para supervisar el proceso institucional, garantizar la legalidad en los procedimientos internos y asegurar la transparencia.

El Ministerio también detalló que, durante una visita preventiva, se constató que la Universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos a la rectoría.

“Esta falta de transparencia y de respuesta oportuna afecta la confianza institucional y activa las medidas previstas en la Ley 1740”, señaló el Ministerio a través de un comunicado.

Finalmente, la cartera indicó que, la vigilancia especial busca asegurar que la Universidad del Atlántico “avance en un ambiente de transparencia, respeto por la comunidad universitaria y cumplimiento estricto de la ley, preservando la autonomía, pero evitando cualquier vulneración al debido proceso y a la integridad institucional”.