Petro se refirió a su visita a burdel en Portugal revelado en informe de la UIAF

Tras el pedido del presidente de la República, Gustavo Petro, a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, de hacer públicas sus cuentas bancarias, quedó en evidencia un gasto en particular, en el Ménage Strip Club de Lisboa, en Portugal, el cual quedó en el reporte de la UIAF y desató una fuerte polémica en las redes sociales.

Precisamente, este 19 de noviembre el presidente Petro respondió a un usuario en X, que cuestionó su asistencia a ese Burdel en el país europeo y respondió.

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, señaló el mandatario.

El mandatario, agregó que el informe de la UIAF sobre su actividad bancaria confirma que sus ingresos no vienen de actividades ilegales.

“¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, señaló el presidente.

El primer mandatario también ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de X, tras conocerse el informe de la UIAF, donde ha defendido su transparencia y movimientos bancarios.