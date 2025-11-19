SamaFest 2025 vitrina de cultura, creatividad y emprendimiento samario

Santa Marta

En el marco de sus 500 años la ciudad sigue siendo protagonista de eventos, celebraciones y festivales, en esta ocasión Del 18 al 21 de diciembre, más de 140 emprendedores, artistas y cocineros locales mostrarán la esencia de una Santa Marta que se reinventa desde la creatividad y la innovación.

Le puede interesar:

Se fortalecen procesos de educación ambiental y ecoturismo en zona rural de Santa Marta

Durante el lanzamiento, se presentó la propuesta artística, la dimensión económica del festival y su propósito como plataforma para el talento samario. “Hoy estamos en el lanzamiento, un festival que reúne emprendimiento, marcas locales y nacionales que dentro de nuestra política pública de emprendimiento queremos consolidar como el festival de los emprendedores samarios”, dijo Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta.

El festival también será el escenario para el lanzamiento del sello ‘Hecho en Santa Marta’, una marca territorial que destacará los productos locales en vitrinas nacionales e internacionales, garantizando su trazabilidad, calidad y origen. “Con SamaFest consolidamos el modelo de ciudad creativa y competitiva.