Seis transportadoras de gas entraron a ser investigadas por parte de la SuperServicios

El ente de control y vigilancia informó que inició una investigación administrativa sancionatoria contra seis empresas transportadoras de gas por “presuntas infracciones al régimen regulatorio sobre fijación de cargos para el transporte de gas natural combustible”.

En ese sentido, sobre las empresas que no se reveló el nombre por parte de la SuperServicios argumentando no querer afectar el proceso que se inició, se formularon pliegos de cargos por la vulneración a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019 y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.

Para adoptar la decisión, el ente de control y vigilancia argumentó que dichas empresas “presuntamente no atendieron el procedimiento establecido en la Resolución CREG 175 de 2021, al recalcular de manera inadecuada la tasa de descuento y hacer uso del 11,88 % establecido en la Resolución CREG 102 002 de 2023, valor superior al que plantea la Resolución CREG 103 de 2021, recálculo que afectaría de manera directa a los usuarios por traslados ineficientes a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país”.

Se resaltó que la formulación de cargos se hizo contra seis de los siete transportadores del sector de gas natural por redes que hay en el país. También se añadió que con lo expuesto anteriormente, las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multa y medidas procedentes.

Finalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aseguró que la medida hace parte del plan que desarrolla para fortalecer sus acciones de inspección, vigilancia y control en los servicios que se prestan a los colombianos.