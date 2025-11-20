Doble homicidio se reportó en Sabanagrande, Atlántico

Un nuevo hecho de sangre se registró en el departamento del Atlántico. En medio de la ola de crímenes que se reporta en el departamento, las autoridades confirmaron el atentado en el que dos personas murieron en el municipio de Sabanagrande.

El episodio ocurrió la tarde de este miércoles 19 de noviembre.

Según el informe de la Policía, las víctimas fueron atacadas por sujetos a bordo de motocicletas que accionaron armas de fuego sin mediar palabra.

Hasta el momento, los móviles del crimen son material de investigación por parte de personal la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN.

El hecho se presentó en inmediaciones de la calle 2 con carrera 11 del barrio Gaitán.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Peralta Mora de 22 años y Elberth Manuel De Alba de 34 años.

Aunque los ciudadanos fueron auxiliadas por familiares que los trasladaron al hospital del municipio, posteriormente se confirmaron sus muertes.

“Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, detallaron las autoridades.