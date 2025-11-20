El departamento de Caldas superó los mil millones de dólares en exportaciones en el último año

Manizales

Caldas superó los mil millones de dólares en exportación en el 2024, para este año los expertos consideran que las cifras se van a repetir. Cerca del 76 % de esas exportaciones están relacionadas con el segmento del café, así lo reportó la Cámara de comercio de Manizales.

El año pasado, Caldas experimentó un crecimiento en sus exportaciones alcanzando uno de los mejores registros en los últimos 12 años, según reportes de la Cámara de Comercio de Manizales y la Gobernación de Caldas.

“Nosotros hicimos el examen del potencial exportador arrancamos haciendo como un diagnóstico de las exportaciones del departamento. Allí nos dimos cuenta de que en el 2024, Caldas exportó más de mil millones de dólares y es un crecimiento interesante frente a los 944 millones que el departamento exportó en el año 2023”, dijo Jorge Alberto García, analista de datos de la Cámara de Comercio de Manizales

Aunque el café sigue siendo el producto principal, exportando alrededor del 76 % del total, hay una creciente diversificación en productos como extractos de café, confites, refrigeradores y aguacate Hass, sin embargo, los analistas hay una dependencia muy fuerte a este sector económico .

El departamento de Caldas se posicionó como el principal exportador de la región del Eje Cafetero y se ubicó entre los 10 primeros a nivel nacional, con una participación superior a su peso en el PIB del país.

En cuanto a 2025, Caldas alcanzó exportaciones por $ USD 348,6 millones posicionándose como el octavo mayor exportador del país.