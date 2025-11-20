Habilitan paso a un carril en vía Medellín-Costa Caribe luego de detonación de un artefacto explosivo

Finalizando la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, el Ejército habilitó parcialmente la circulación de vehículos en la vía que comunica a a Medellín con la Costa Caribe, a la altura de la vereda La Candelaria, en jurisdicción de Yarumal.

La troncal estuvo cerrada parte de la tarde luego que de la detonación de un artefacto explosivo improvisado destruyera la capa asfáltica.

Una vez se supo del atentado, soldados adscritos a la Séptima División del Ejército llegaron hasta el lugar para verificar la posible presencia de más dispositivos que pusieran en riesgo a la comunidades aledañas.

En esta zona del departamento de Antioquia se ha identificado la presencia de integrantes del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, sin embargo aún no se ha determinado el grupo criminal que está detrás de este ataque.